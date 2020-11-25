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Espreso.tvОбществоЛиквидация ОАСК: в Офисе президента заявили о начале консультаций, Высший совет правосудия отрицает

Ликвидация ОАСК: в Офисе президента заявили о начале консультаций, Высший совет правосудия отрицает


фото: УНІАН
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил о начале консультаций с Высшим советом правосудия по ликвидации Окружного административного суда, в органе эту информацию опровергают

Об этом сообщает РБК-Украина .

"На прошлой неделе (16-22 ноября, - ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВРП определиться с позицией по этому вопросу (ликвидации ОАСК, - ред). Так и проходят эти консультации ", - заявил Смирнов.

Однако эту информацию отрицают в Высшем совете правосудия и добавили, что процедура ликвидации суда четко определена законом, и ВРП в рамках этих процедур будет выполнять свои полномочия.

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"Формальные консультации не начались. На данный момент (середина ноября - ред.) из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало", - сказал председатель ВРУ Андрей Овсиенко.

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