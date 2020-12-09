Пленки ОАСК: суд обязал Венедиктову забрать дело у НАБУ

9 декабря, 2020, 19:41

Печерский районный суд Киева разъяснил генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, что решение его судьи об изменении подследственности по делу пленок ОАСК вступило в силу и теперь она должна забрать дело у Национального антикоррупционного бюро

Копию документа журналистам Интерфакс-Украина предоставил адвокат судей ОАСК Андрей Заяц.

"Разъяснить, что решение Печерского райсуда от 4 августа вступило в законную силу с момента его провозглашения и подлежит немедленному исполнению, путем принятия соответствующего процессуального решения генеральным прокурором оформленным в соответствии с требованиями части 3 статьи 110 УПК Украины в уголовном производстве №52019000000000522 и в любом уголовном производстве, которое в дальнейшем будет выделено или объединено с указанным уголовным производством", - говорится в постановлении.

Как известно, Венедиктова просила разъяснить ей порядок исполнения решения от 4 августа, касающийся передачи дела судей Окружного админсуда Киева от НАБУ другому следственному органу.

Со временем, Печерский суд вновь подтвердил, что дело ОАСК, согласно нормам процессуального законодательства, не может расследоваться НАБУ. А, значит, генпрокурор должен немедленно выполнить предыдущие решения и передать дело другому органу по подследственности. Об этом и говорится в решении суда от 9 декабря.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

Впоследствии, Вовк не явился на заседание в ВАКС, где ему должны были избрать меру пресечения.

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