"Пленки ОАСК": судья Вовк снова не пришел на заседание антикоррупционного суда

4 декабря, 2020, 12:56

Глава окружного админсуда Киева Вовк не явился на заседание в ВАКС, где ему должны были избрать меру пресечения

Об этом сообщает "Автомайдан" в Facebook.

Вместе с ним в суд не явились его заместитель Владимир Келеберда, а также судья ОАСК Игорь Погрибниченко.

Активисты отметили, что Офис генпрокурора до сих пор не рассмотрел ходатайство НАБУ и САП о разрешении на арест и задержание судей ОАСК.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Глава ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

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Источник: https://censor.net/ua/n3234995