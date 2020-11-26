Судья Окружного админсуда Киева Вовк назвал манипуляцией ходатайство НАБУ к генпрокурору о его аресте

26 ноября, 2020, 17:03

Глава ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом

Об этом председатель Окружного административного суда Киева Вовк написал в Facebook.

"Пресс-служба НАБУ с утра снова решила развлечь читателей желтой прессы и сообщить, что направила генеральному прокурору какие-то проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева", - отметил Вовк.

По его словам, причина, которую указало НАБУ - "подозреваемые без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, чем демонстрируют свое пренебрежение к закону", - это "манипуляция, бессовестная ложь, рассчитанная на то, что журналисты не разбираются в юридических моментах и будут бездумно тиражировать информацию, не проверяя ее достоверность".

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Он подчеркнул, что ни он, ни большинство судей ОАСК официально не являются подозреваемыми по делу, которое расследует НАБУ, что было подтверждено решениями суда и Высшего совета правосудия, который вернул генеральному прокурору представление об отстранении от правосудия Вовка и его коллег без рассмотрения в сентябре 2020 года.

"Еще раз заявляю, что мы не обязаны и не будем ходить на пиар-мероприятия, которые в НАБУ называют "следственными" не потому, что мы не уважаем Закон, а именно потому, что мы его уважаем", - добавил глава ОАСК .

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

НАБУ объявило в розыск Вовка.

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