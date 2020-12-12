Махинацией с участием "Укртрансгаза" должны заняться правоохранители, - Щербан
Об этом заявила заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.
"Укртрансгаз" в середине ноября заключил мировое соглашение с компаниями "Профигаз" и "Укрэнергосбыт", согласно которому они должны получить более трехсот млн кубов голубого топлива. Активистов удивляет, что месяцем ранее руководство "Нафтогаза" убеждало, что фирмы фиктивные.
"Почему собственно руководство "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" пошло на эту сделку, учитывая их официальную и публичную позицию, что компании являются мошенниками? Поэтому, конечно, выглядит так, что такие мотивы заключения этого соглашения должны стать объектом проверки правоохранительных органов. Ведь речь идет о том, что руководство "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" четко и резко изменило свою позицию и вдруг решило сыграть в пользу", - отметила Елена Щербан.
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