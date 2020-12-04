При Януковиче воровали 10 млрд по схемам "Нафтогаза", сейчас же - 1-2 миллиарда, - Палий

4 декабря, 2020, 15:02

В ситуации с передачей НАК "Нафтогаз" 305 млн кубометров газа фиктивной компании четко наследуются коррупционные схемы времен Януковича

Об этом заявил политический эксперт Александр Палий в эфире телеканала "Еспресо".

"При Януковиче разворовывали десятки миллиардов по коррупционным схемам "Нафтогаза", сейчас же - 1-2 миллиарда. В нынешних условиях это тоже немало, ведь мы имеем колоссальный дефицит бюджета", - сказал он.

Политический эксперт уверен, что за этим стоят люди, которые принимали судебное решение о передаче 305 млн кубометров государственного газа фиктивной компании.

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"Кто за этим может стоять? Очевидно тот, кто принимал решение суда о конфискации части средств государственного предприятия, около 300 млн грн. И потом тот, кто протянул это решение через правление Нафтогаза. Я думаю, по одному и по другому совершенно явно читается скорее всего Офис президента и, соответственно, олигархат, который вокруг него ошивается. То есть взяли, скорее всего, под откат этой фирме в каком угодно размере - от 10% до 90%, и мы можем об этом только гадать. Часть средств положили себе, а вывели фактически из государственной собственности газа на 2 млрд грн", - добавил Палий.