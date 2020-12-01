1 декабря, 2020, 20:32

305 миллионов кубометров газа или почти 2 миллиарда гривен НАК "Нафтогаз Украины" должна передать неизвестной фирме "Профи Газ"

Соответствующее решение о мировом соглашении принял Хозяйственный суд Киева. Председатель НАК Андрей Коболев уже подписал распоряжение о том, чтобы выделить это астрономическое количество топлива для дальнейшей передачи людям, которых ранее в государственной компании называли мошенниками. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен: такое судебное решение свидетельствует о неэффективной работе руководства государственной компании на грани с большой коррупцией: "Есть нюансы в работе юристов государственных компаний, в частности Нафтогаза и Укртрансгаза. Или речь может идти и о коррупции в этих компаниях, поскольку мне трудно представить, что такие огромные суммы денег государственные компании "не углядели", или приняли решение не в интересах акционеров, а в интересах частных субъектов, с которыми они должны были взаимодействовать" .

Между тем, фирма "Профи газ", которая теперь завладеть третью миллиарда кубов голубого топлива, сменила своих бенефициаров и руководителя. И переместилась из "хрущевки" на Отрадном в исторический центр Киева. Согласно данным госреестра, директором "Профи газа" со вчерашнего является некий Евгений Джангирян. Однако, как и предыдущее руководство, говорить о сделке с журналистами "Еспресо" он не пожелал.

По схеме, топливо фиктивной фирме должно отдать ПАО "Укртрансгаз" - дочка Нафтогаза. Но поскольку компания не владеет объемами в 300 млн кубометров, то в сделке и решили использовать государственный газ "Нафтогаза Украины". Мы направили запрос председателю НАКа Андрею Коболеву с просьбой прокомментировать сомнительную сделку. Однако, ответа до сих пор не получили.

"Конечно, если и дальше будут так хозяйничать в Нафтогазе, а господин Коболев чувствует себя достаточно уверенно в занимаемом кресле, то будут и дальнейшие убытки. Мне кажется, что правоохранительные органы должны обратить внимание на подобные схемы", - считает Дмитрий Марунич.

Как мошенники заметают следы и почему государство готово отдать миллиарды фиктивной фирме - смотрите в эту субботу в 20:00 в программе расследований "Шустров LIVE" на телеканале "Еспресо".