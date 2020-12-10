Алиев на параде с участием Эрдогана в Баку назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана

10 декабря, 2020, 20:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана

Об этом сообщает издание " Гордон ".

Выступая, Алиев обвинил Армению в агрессивной политике.



"Территории Азербайджана остаются под оккупацией примерно в течение 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, живших в то время в нынешней Республике Армения, выгнали со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван - наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", - заявил Алиев.

На параде присутствовал президент Туреччинны Рейджеп Тайип Эрдоган.