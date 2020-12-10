Алиев на параде с участием Эрдогана в Баку назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана
10 декабря, 2020, 20:30
Выступая, Алиев обвинил Армению в агрессивной политике.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе назвал столицу Армении Ереван "исторической землей" Азербайджана
Об этом сообщает издание " Гордон ".
Выступая, Алиев обвинил Армению в агрессивной политике.
"Территории Азербайджана остаются под оккупацией примерно в течение 30 лет. 100 тыс. азербайджанцев, живших в то время в нынешней Республике Армения, выгнали со своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван - наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", - заявил Алиев.
На параде присутствовал президент Туреччинны Рейджеп Тайип Эрдоган.
- Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.
- В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- 14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2317 армянских военных .
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Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном об обмене пленными после войны в Нагорном Карабахе.