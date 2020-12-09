"Расстроенные попыткой ввести общественность в заблуждение": Минобороны пригласило Бутусова на собеседование 10 декабря

В Минобороны заявили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение"

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

"Кадровые службы Министерства обороны уполномочены провести собеседование с Юрием Бутусовым на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что деятельность ведомства осуществляется в плановом порядке и публичная форма приглашения для кого-либо не является условием ургентного порядка рекрутинга.

"Среди добродетелей, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должны быть честность и настрой на конструктив. Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны ("Министерство обороны... перестало выходить на связь") не делает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кадровая служба Министерства обороны завтра, 10 декабря 2020 года, приглашает Бутусова для собеседования и ознакомления с перечнем имеющихся вакансий, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

В Министерстве обороны также с интересом ознакомились с программным постом соискателя, в которой он демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует.

"В порядке общего информирования о потенциальном круге должностных обязанностей сотрудника Министерства обороны ему будет проведен краткий ликбез и подробное ознакомление с разграничением обязанностей между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", - отметили в ведомстве.

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