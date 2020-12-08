"Готов навести порядок": журналист Юрий Бутусов принял приглашение работать в Минобороны

8 декабря, 2020, 18:12

Журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий

Об этом он написал в своем Facebook.

"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то, как ответственный гражданин, я обязан принять это предложение", - написал Бутусов.

Он отметил, что этим предложением Минобороны признало справедливость его критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности, и хочет исправить ситуацию.

"Безусловно, я понимаю также, что назначить меня на должность хотят, чтобы я прекратил писать правду", - отметил журналист.

Бутусов отметил, что, поскольку все должности директоров департаментов по закону могут быть заняты исключительно на конкурсной основе, Минобороны не может гарантировать ему любую из этих должностей, потому что это будет коррупцией, поэтому сейчас "открыты только должности министра и заместителей министра".

Он также представил свою программу "для спасения ситуации в Минобороны".

В его планах провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного "наличия российских шпионов в секторе обороны нашей страны, чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций".

Также журналист предлагает провести аудит действий 2020 года в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и неиспользования государственных гарантий, провала финансирования закупок вооружений, топлива, провала ракетной программы, программ управления войсками, поставки и программ материально-технического обеспечения войск.

"Разработка военной доктрины - целей и задач, стратегии и тактики действий, на которых должно основываться реалистичное оборонное планирование на 2021-й год с привлечением государственных экспертов, гражданских экспертов, экспертов миссии НАТО. Посмотрите, с чего начинал Израиль, - доктрина Хаима Ласкава была изложена на одной странице, они начинали с этой базы", - еще один пункт его плана действий.

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Бутусов предлагает создать группу военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии, Ираке, Сирии, Карабахе.

"Анализ факторов боеспособности и боеготовности войск и подготовка заключений. Тактика и оперативное искусство, внесение изменений в боевые уставы, организационно-штатная структура, система комплектования, боевая подготовка, вооружение, логистика", - сообщил он.

Также, журналист хочет создать группу по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава действующих и бывших военнослужащих.

"Цели: максимально упростить порядок несения службы на фронте и пунктах дислокации и в кратчайшие сроки сократить непомерную бумажную и документальную нагрузку, возложенную на командиров частей и подразделений в 10-15 раз. Ограничить количество проверок и запросов со стороны различных органов управления к командирам воинских частей и подразделений в разы. Оценивать боеспособность и боеготовность не по журналам учета, а по результатам боевых действий и по результатам маневров, которые должны планироваться двусторонними, с реалистичным сценарием и подготовленным посредническим аппаратом", - отметил Бутусов.

По его словам, важно создание экспертных групп с участием действующих сотрудников МО, экспертов, наиболее авторитетных командиров боевых подразделений, командиров ряда добровольческих подразделений для выработки концепций развития и закупки вооружений и оснащения по основным направлениям: системы управления огнем; системы связи; высокоточное оружие; безпилотные боевые системы - воздушные, наземные, морские; бронетанковая и автомобильная техника; пехотное вооружение и т. д.

"Создание группы экспертов по обеспечению равной конкуренции с участием в госзакупках Минобороны. Устранение искусственных преференций для приближенных компаний, выписки условий конкурсов под конкретные компании, обеспечение максимальной прозрачности планирования и определения технических задач к закупкам, не связанным с вооружениями", - предлагается в программе Бутусова.

Журналист хочет подготовить программу развития ВСУ, программу развития вооружений ВСУ, гособоронзаказа, программ развития Минстратегпрома на основе документов оборонного планирования.

"В виду вышеизложенного ожидаю приглашения к министру обороны или президенту Украины, чтобы обсудить должность, которая даст мне возможность осуществить все эти системные решения. По поводу опыта - мне позвонили и написали значительное количество бывших и действующих военнослужащих, волонтеров, экспертов, работавших или работают в руководящих структурах Минобороны. Считаю, что только системные действия смогут разрешить тот кризис, который возник в Минобороны, и который меня призывают разрешить. Какие-то отдельные частные решения ничего не исправят", - отметил Бутусов.

Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и ... Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 8 декабря 2020 г.

Напомним, журналист Юрий Бутусов раскритиковал контракт, заключенный Минобороны, на закупку чешских модернизированных колесных самоходных гаубиц Дана М2 калибра 152 мм.

Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.

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