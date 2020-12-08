Минобороны предложило Бутусову занять одну из должностей в ведомстве

8 декабря, 2020, 10:33

Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны

"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов Министерства обороны соизмеримые с масштабами этих процессов. Одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны является Юрий Бутусов ", - говорится в сообщении.

Как написали в пресс-службе кто-то из читателей может считать материалы Бутусова предвзятыми и ставить под сомнение компетентность автора. Однако есть и положительные стороны его материалов.

"В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики ", - заявили в Минобороны.

! ️Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов ... Опубликовано Министерство обороны Украины понедельник, 7 декабря 2020