Минобороны предложило Бутусову занять одну из должностей в ведомстве
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны
"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов Министерства обороны соизмеримые с масштабами этих процессов. Одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны является Юрий Бутусов ", - говорится в сообщении.
Как написали в пресс-службе кто-то из читателей может считать материалы Бутусова предвзятыми и ставить под сомнение компетентность автора. Однако есть и положительные стороны его материалов.
"В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики ", - заявили в Минобороны.
! ️Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов ...Опубликовано Министерство обороны Украины понедельник, 7 декабря 2020
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