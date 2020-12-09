"Перестали выходить на связь": Бутусов о реакции Минобороны на его согласие работать в министерстве

9 декабря, 2020, 20:13

Журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей в ведомстве

Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы, Министерство обороны... перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на фейсбук-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений", - написал Бутусов.

Он отметил, что вчера, 8 декабря, для министерства "ситуация была критической", и они признавали "свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством", а сегодня, 9 декабря, по его словам, "эти проблемы Минобороны уже не интересуют" .

Журналист отметил, что это повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО.

"Надеюсь, министр обороны Андрей Таран понимает, что такое странное молчание представляет ситуацию и его самого в достаточно скандальном виде. Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны - это просто дешевый пиар и игра слов? Неужели поднятые мной в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны? Неужели Минобороны безразлично к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу?" - написал Бутусов.

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По его словам, приглашение его в руководство Минобороны показывает, что все, что он пишет об измене, о русской агентуре, о провалах в снабжении, коррупции и некомпетентности - правда.

"И странная затея Минобороны показывает нежелание провести дискуссию по проблемам, о которых я пишу, это значит, что их никто не собирается решать. Обращаю внимание народных депутатов комитета по обороне - ситуация в Минобороны критическая, надвигается катастрофа, они сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых сами приглашали на должность", - отметил журналист.

Так, Бутусов обратился к народным депутатам с просьбой:

1. Обратиться к президенту и правительству срочно рассмотреть его программу, реальную ситуацию в Минобороны, заслушать в Верховной Раде министра Тарана и дать публичную оценку его работе.

2. Пригласить министра обороны Тарана и его на комитет по обороне и национальной безопасности для доклада о реальных проблемах МО и программе решения проблем.

3. Поддержать его назначение на должность, которая позволит решить те проблемы в армии, о решении которых он много раз писал, и каковые его попросило решить Минобороны, предлагая работу.

"Уважаемые Дмитрий Разумков, Сергей Рахманин, Роман Костенко, прошу помочь в решении критической ситуации в Минобороны и дать мне возможность выступить на комитете, а также инициировать отчет министра Тарана перед Верховной Радой", - обратился Бутусов.

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