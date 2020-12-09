Нардеп Железняк призывает освободить малых и средних предпринимателей от уплаты ЕСВ за январь

9 декабря, 2020, 23:16

Государство должно освободить малый и средний бизнес от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за январь

Такую позицию высказал Ярослав Железняк, нардеп от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Будет справедливо, если государство за январь - период, когда люди будут вынуждены сидеть дома, а не работать, - освободит их хотя бы от уплаты единого социального взноса. Для одного ФЛП это будет примерно 1100 грн экономии, а то и больше", - сказал Железняк.

Он пояснил, что до 8 января в Украине много праздников, а потом будет карантин, поэтому именно на этот месяц нужно ввести льготу.

Он призвал фракцию "Европейская солидарность" в лице нардепа Нины Южаниной присоединиться к этой инициативе, завершить соответствующий законопроект и требовать принятия документа во время последней пленарной недели в этом году.