Нардеп Железняк призывает освободить малых и средних предпринимателей от уплаты ЕСВ за январь
Такую позицию высказал Ярослав Железняк, нардеп от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Будет справедливо, если государство за январь - период, когда люди будут вынуждены сидеть дома, а не работать, - освободит их хотя бы от уплаты единого социального взноса. Для одного ФЛП это будет примерно 1100 грн экономии, а то и больше", - сказал Железняк.
Он пояснил, что до 8 января в Украине много праздников, а потом будет карантин, поэтому именно на этот месяц нужно ввести льготу.
Он призвал фракцию "Европейская солидарность" в лице нардепа Нины Южаниной присоединиться к этой инициативе, завершить соответствующий законопроект и требовать принятия документа во время последней пленарной недели в этом году.
- Кабинет министров вводит карантин в Украине с 8 по 24 января. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ограничения.
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря подписал законы о поддержке граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий, в том числе о выплате пострадавшим ФОПам по 8 тыс. грн.