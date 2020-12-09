Усиление карантина: Степанов перечислил ограничения на период 8-24 января

9 декабря, 2020, 17:11

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ограничения, которые будут действовать в Украине с 8 января по 24 января 2021 года

Об этом он сообщил во время заседания правительства 9 декабря.

Степанов отметил, что во время усиленного карантина будут действовать следующие ограничения:

- ограничение работы учреждений культуры, кинотеатров, проведение спектаклей, выставок;

- развлекательных учреждений (дискотек, ночных клубов), в том числе аренда под корпоративы;

- закрытие школ и университетов, кроме садов;

- ограничение работы средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;

- закроют спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Разрешено будет занятие на улице и тренировки профессиональных команд

- запретят работу заведений питания, кроме на вынос или доставкой;

- будет ограничена работа непродовольственных рынков и магазинов;

- запретят рождественские ярмарки после 8 января;

Салоны красоты будут работать только по предварительной записи не дожидаясь внутри. А государственные и коммунальные учреждения переведут на дистанционную работу и учебу.

Работу общественного транспорта останавливать не будут.

Также, в новогоднюю ночь позволят работу заведений питания до 01:00.

Так, Кабмин поддержал предложение Министерства здравоохранения и принял решение с однодневной доработкой.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантиные ограничения в Украине с 8 по 24 января.

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