Усиление карантина: Степанов перечислил ограничения на период 8-24 января
Об этом он сообщил во время заседания правительства 9 декабря.
Степанов отметил, что во время усиленного карантина будут действовать следующие ограничения:
- ограничение работы учреждений культуры, кинотеатров, проведение спектаклей, выставок;
- развлекательных учреждений (дискотек, ночных клубов), в том числе аренда под корпоративы;
- закрытие школ и университетов, кроме садов;
- ограничение работы средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;
- закроют спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Разрешено будет занятие на улице и тренировки профессиональных команд
- запретят работу заведений питания, кроме на вынос или доставкой;
- будет ограничена работа непродовольственных рынков и магазинов;
- запретят рождественские ярмарки после 8 января;
Салоны красоты будут работать только по предварительной записи не дожидаясь внутри. А государственные и коммунальные учреждения переведут на дистанционную работу и учебу.
Работу общественного транспорта останавливать не будут.
Также, в новогоднюю ночь позволят работу заведений питания до 01:00.
Так, Кабмин поддержал предложение Министерства здравоохранения и принял решение с однодневной доработкой.
- Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантиные ограничения в Украине с 8 по 24 января.
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