Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

7 декабря, 2020, 20:28

Об этом сообщает ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-ІХ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, потерявшим часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

В свою очередь, ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с введением карантина.

Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование. Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

"Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Зеленский также подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 "№ 1072-ІХ.

Документ предусматривает списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, в общей сумме не превышающего 6 800 грн.

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 1073-ІХ.

Lокумент расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовая компенсация бизнесe для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4430, который предусматривает списание предпринимателям и населению налоговых долгов до 3 060 грн.

Также, Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский проект закона №4429, который предусматривает предоставление 8 тыс. uрн государственной помощи физическим лицам предпринимателям в случае введения локдаунf.

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