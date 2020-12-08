Железняк: 15 декабря Рада может принять бюджет-2021 и продлить особый статус Донбасса
8 декабря, 2020, 13:54
Нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в следующий вторник Верховная Рада может принять бюджет-2021, продлить закон об особом статусе Донбасса и вернуть полномочия НАПК
Об этом он написал в своем Telegram .
"Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. На повестке ожидаем: принятие бюджета на следующий год №4000", - подчеркнул Железняк.
Он отметил, что нардепы могут продлить на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Также, 15 декабря, по его словам, парламентарии могут принять закон о возвращении полномочий НАПК (продление восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) №4470.
- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Верховную Раду внесут законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе.
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