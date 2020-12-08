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Espreso.tvОбществоЖелезняк: 15 декабря Рада может принять бюджет-2021 и продлить особый статус Донбасса

Железняк: 15 декабря Рада может принять бюджет-2021 и продлить особый статус Донбасса


фото: goloszmin
Нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в следующий вторник Верховная Рада может принять бюджет-2021, продлить закон об особом статусе Донбасса и вернуть полномочия НАПК

Об этом он написал в своем Telegram .

"Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. На повестке ожидаем: принятие бюджета на следующий год №4000", - подчеркнул Железняк.

Он отметил, что нардепы могут продлить на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Также, 15 декабря, по его словам, парламентарии могут принять закон о возвращении полномочий НАПК (продление восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) №4470.

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