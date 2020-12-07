В Раду внесут законопроект о продлении действия "особого" статуса ОРДЛО, - нардеп Кравчук

7 декабря, 2020, 15:19

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Верховную Раду внесут законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

"Будет зарегистрирован законопроект, продлевающий на год действие этого закона. Больше ничего не меняется, суть закона об особенностях местного самоуправления остается точно такой же, какая была проголосована в 2014 году", - отметила Кравчук.

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Нардеп добавила, что цель продления действия закона - дать возможность участникам продолжить мирные переговоры.