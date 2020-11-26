Правительство одобрило проект госбюджета ко второму чтению: названы объемы доходов, расходов и уменьшение дефицита

26 ноября, 2020, 19:41

Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой

Об этом сообщил пермьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 26 ноября.

Правительство на внеочередном заседании одобрило доработанный проект Государственного бюджета-2021 ко второму чтению ВР.

"Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к выполнению. В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону, - отметил Шмыгаль.

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Премьер отметил, что в следующем году Кабмин ожидает роста экономики, что позволит увеличить расходы на медицину, на оборону, образование и другие отрасли.

Так, доходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. А расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

"Найдена возможность уменьшить дефицит бюджета по отношению к ВВП с 6%, как было предложено при первом чтении, до 5,5%", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в госбюджет было внесено 2451 предложение от народных депутатов, большинство которых было учтено.

Напомним, 26 ноября Минфин заявил, что завершены переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

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