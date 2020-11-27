Доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду

27 ноября, 2020, 10:41

В Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год

Об этом свидетельствуютданные на сайте Верховной Рады.

Отметим, согласно тексту документа, доходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Дефицит бюджета в ВВП был снижен до 5,5% с 6%.

Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.

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