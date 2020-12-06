"Заря" обыграла "Днепр-1" в УПЛ
6 декабря, 2020, 19:41
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила на своем поле "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Запорожье "Заря" вышла вперед вскоре после перерыва благодаря голу Артема Громова. На 75-й минуте хавбек команды Виктора Скрипника сделал дубль и увеличил преимущество хозяев поля. На 84-й минуте Дмитрий Иванесеня довел счет до разгромного.
"Днепр-1" ответил на это точным ударом Александра Назаренко на 90-й минуте.
"Заря" победила "Днепр-1" 3: 1, набрала 17 очков и занимает пятое место. "Днепр-1" с 8 пунктами 12-й.
Чемпионат Украины
12-й тур
6 декабря
"Заря" - "Днепр-1" 3: 1
Голы: Громов, 52, 75, Иванесеня, 84 - Назаренко, 90
- Напомним, 5 декабря "Львов" на своем поле сыграл вничью с "Ингульцом".
- Также в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Минай" .
- "Динамо" в субботу в меньшинстве победило в Киеве "Мариуполь" .
- В воскресенье, "Олимпик" в Киеве переиграл "Рух".
- Между тем, 6 декабря "Десна" победила в Чернигове "Ворсклу" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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