"Заря" обыграла "Днепр-1" в УПЛ

6 декабря, 2020, 19:41

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила на своем поле "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Запорожье "Заря" вышла вперед вскоре после перерыва благодаря голу Артема Громова. На 75-й минуте хавбек команды Виктора Скрипника сделал дубль и увеличил преимущество хозяев поля. На 84-й минуте Дмитрий Иванесеня довел счет до разгромного.

"Днепр-1" ответил на это точным ударом Александра Назаренко на 90-й минуте.

"Заря" победила "Днепр-1" 3: 1, набрала 17 очков и занимает пятое место. "Днепр-1" с 8 пунктами 12-й.

Чемпионат Украины

12-й тур

6 декабря

"Заря" - "Днепр-1" 3: 1

Голы: Громов, 52, 75, Иванесеня, 84 - Назаренко, 90

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