"Шахтер" разгромил "Минай" и догнал "Динамо" в УПЛ

5 декабря, 2020, 19:21

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" вышел вперед на 20-й минуте, когда в собственные ворота забил Олег Допилка. Почти сразу преимущество команды Луиша Каштру увеличил Фернанду. До разгромного на 29-й минуте счет довел Манор Соломон.

В первом тайме за "Минай" в ответ забил Анатолий Нуриев.

Вскоре после перерыва "Шахтер" отправил в ворота закарпатцев четвертый гол - отличился Николай Матвиенко. Окончательный результат был установлен на 72-й минуте, когда еще один автогол забил Максим Лопыренок.

"Шахтер" победил "Минай" 5:1, набрал 26 очков и вышел на первое место. Дончане по дополнительным показателям опережают "Динамо", которое также имеет 26 пунктов и сыграет сегодня с "Мариуполем".

"Минай" с 9 баллами - 11-й.

Чемпионат Украины

12-й тур

5 декабря

"Шахтер" - "Минай" 5:1

Голы: Допилка (авт.), 20 Фернанду, 21 Соломон, 29, Матвиенко, 49, Лопыренок, 72 - Нуриев, 55

На 55-й минуте Нуриев не реализовал пенальти

Напомним, 5 декабря в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Львов" на своем поле сыграл вничью с "Ингула».

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