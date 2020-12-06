"Десна" победила "Ворсклу" и вышла на третье место в УПЛ
6 декабря, 2020, 18:59
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Ворсклу" и вышла на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Десна" забила победный гол в компенсированное арбитром время усилиями Йонаса Тамма. Таким образом, черниговцы воспользовались численным преимуществом, которым они завладели на 84-й минуте после удаления у "Ворсклы" Руслан Степанюк.
"Десна" победила "Ворсклу", набрала 20 очков и вышла на третье место. "Ворскла" с 19 пунктами опустилась на четвертую позицию.
Чемпионат Украины
12-й тур
6 декабря
"Десна" - "Ворскла" 1: 0
Гол: Тамм, 90 + 4
Удаление: Степанюк, 84 ( "Ворскла")
- Напомним, 5 декабря "Львов" на своем поле сыграл вничью с "Ингульцом".
- Также в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Минай" .
- Между тем, "Динамо" в субботу в меньшинстве победило в Киеве "Мариуполь" .
- В воскресенье, 6 декабря,"Олимпик" в Киеве переиграл "Рух" .
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