"Десна" победила "Ворсклу" и вышла на третье место в УПЛ

6 декабря, 2020, 18:59

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила в Чернигове "Ворсклу" и вышла на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Десна" забила победный гол в компенсированное арбитром время усилиями Йонаса Тамма. Таким образом, черниговцы воспользовались численным преимуществом, которым они завладели на 84-й минуте после удаления у "Ворсклы" Руслан Степанюк.

"Десна" победила "Ворсклу", набрала 20 очков и вышла на третье место. "Ворскла" с 19 пунктами опустилась на четвертую позицию.

Чемпионат Украины

12-й тур

6 декабря

"Десна" - "Ворскла" 1: 0

Гол: Тамм, 90 + 4

Удаление: Степанюк, 84 ( "Ворскла")

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