"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь" и вернуло лидерство в УПЛ

5 декабря, 2020, 21:25

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в меньшинстве победило в Киеве "Мариуполь"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" вышло вперед на 6-й минуте, когда забил Денис Гармаш. Киевляне в конце первого тайма остались в меньшинстве после удаления голкипера Руслана Нещерета.

Несмотря на это, динамовцы удержали победу. На 78-й минуте второй мяч в ворота "Мариуполя" отправил Виктор Цыганков.

"Мариуполь" ответил в компенсированное арбитром время голом Дмитрия Топалова.

"Динамо" победило "Мариуполь" 2:1, набрало 29 очков и вернуло себе лидерство. Киевляне на 3 пункта опережают "Шахтер".

"Мариуполь" имеет 16 очков и идет шестым.

Чемпионат Украины

12-й тур

5 декабря

"Мариуполь" - "Динамо" 1:2

Голы: Топалов, 90+5 - Гармаш, 6, Цыганков, 78

Удаление: Нещерет, 39 ( "Динамо")

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