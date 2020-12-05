"Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь" и вернуло лидерство в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" вышло вперед на 6-й минуте, когда забил Денис Гармаш. Киевляне в конце первого тайма остались в меньшинстве после удаления голкипера Руслана Нещерета.
Несмотря на это, динамовцы удержали победу. На 78-й минуте второй мяч в ворота "Мариуполя" отправил Виктор Цыганков.
"Мариуполь" ответил в компенсированное арбитром время голом Дмитрия Топалова.
"Динамо" победило "Мариуполь" 2:1, набрало 29 очков и вернуло себе лидерство. Киевляне на 3 пункта опережают "Шахтер".
"Мариуполь" имеет 16 очков и идет шестым.
Чемпионат Украины
12-й тур
5 декабря
"Мариуполь" - "Динамо" 1:2
Голы: Топалов, 90+5 - Гармаш, 6, Цыганков, 78
Удаление: Нещерет, 39 ( "Динамо")
- Напомним, 5 декабря "Львов" на своем поле сыграл вничью с "Ингульцом".
- Также в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Минай" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb