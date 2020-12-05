"Ингулец" в большинстве не смог одолеть "Львов" в УПЛ

5 декабря, 2020, 15:57

В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Львов" на своем поле сыграл вничью с "Ингульцом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 41-й минуте "Ингулец" вывел вперед Младлен Бартулович, который реализовал пенальти. Львовяне отыгрались еще перед перерывом - забил Рафаэл Сабину.

"Львов" доигрывал матч в меньшинстве после удаления на 79-й минуте Максима Грсьо.

Матч завершился вничью 1:1. "Ингулец" набрал 11 очков и занимает 10-е место. "Львов" с 8 очками - 13-й.

Чемпионат Украины

12-й тур

5 декабря

"Львов" - "Ингулец" 1:1

Голы: Сабину, 45+2 - Бартулович, 41 (пен.)

Удаление: Грисьо, 79 ( "Львов")

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