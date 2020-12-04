В Австрии началось массовое добровольное тестирование на COVID-19
Об этом сообщает DW .
Тестирование является добровольным и бесплатным. Протестировать могут всех в возрасте от шести лет. В остальных регионах тестирование должно начаться в ближайшие дни.
Правительство Австрии ввело это тестирование, чтобы выявить бессимптомных инфицированных для расторжения цепей заражений перед празднованием Рождества.
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В центрах людям делают быстрые тесты на антиген - результат можно получить через несколько минут.
Если результат теста оказывается положительным, тогда проводят ПЦР-тест, потому что тесты на антиген считаются менее надежными, а иногда могут показывать ложные положительные результаты.
Те, кто все-таки получит положительный ПЦР-тест, должны будут немедленно пойти на карантин.
В Австрии проживает около 8,9 млн человек.
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