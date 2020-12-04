В Австрии началось массовое добровольное тестирование на COVID-19

4 декабря, 2020, 12:05

В Австрии 4 декабря началось массовое тестирование на коронавирус в четырех федеральных землях

Об этом сообщает DW .

Тестирование является добровольным и бесплатным. Протестировать могут всех в возрасте от шести лет. В остальных регионах тестирование должно начаться в ближайшие дни.

Правительство Австрии ввело это тестирование, чтобы выявить бессимптомных инфицированных для расторжения цепей заражений перед празднованием Рождества.

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В центрах людям делают быстрые тесты на антиген - результат можно получить через несколько минут.

Если результат теста оказывается положительным, тогда проводят ПЦР-тест, потому что тесты на антиген считаются менее надежными, а иногда могут показывать ложные положительные результаты.

Те, кто все-таки получит положительный ПЦР-тест, должны будут немедленно пойти на карантин.

В Австрии проживает около 8,9 млн человек.

23 ноября в столице Хорватии Загребе начали бесплатное массовое тестирование граждан на COVID-19

Правительство Польши рассматривает возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус.

Жители Чехии смогут добровольно и бесплатно пройти тестирование на COVID-19 до 25 декабря.