В столице Хорватии началось массовое тестирование на COVID-19

23 ноября, 2020, 16:29

23 ноября в столице Хорватии Загребе начали бесплатное массовое тестирование граждан на COVID-19

Об этом сообщает Croatia Week.

По словам мэра города Милана Бандича, для начала проведут 60 тыс. тестов и в зависимости от дальнейшей заинтересованности граждан тестирование продлят.

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Он также добавил, что целью тестирования является защита населения и быстрое выявление распространения COVID-19.