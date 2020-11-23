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Espreso.tvОбществоВ столице Хорватии началось массовое тестирование на COVID-19

В столице Хорватии началось массовое тестирование на COVID-19


фото: reuters
23 ноября в столице Хорватии Загребе начали бесплатное массовое тестирование граждан на COVID-19

Об этом сообщает Croatia Week.

По словам мэра города Милана Бандича, для начала проведут 60 тыс. тестов и в зависимости от дальнейшей заинтересованности граждан тестирование продлят.

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Он также добавил, что целью тестирования является защита населения и быстрое выявление распространения COVID-19.

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