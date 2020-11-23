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Espreso.tvОбществоКак в Словакии: в Польше планируют провести массовое тестирование на COVID-19

Как в Словакии: в Польше планируют провести массовое тестирование на COVID-19


фото: reuters
Правительство Польши рассматривает возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус

Об этом сообщает Interia .

По словам заместителя министра здравоохранения страны Вальдемара Краски, Польша рассмотрит опыт Словакии, где провели массовое тестирование на коронавирус в три этапа.

"Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона словацких граждан в три этапа", - отметил Краска.

Заместитель министра похвалил методику проведения тестирования населения в южной соседке Польше и подчеркнул, что в стране уже работает группа экспертов, которая разрабатывает методологию проведения массового тестирования.

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Как отметил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, скрининг-тестирование на коронавирус будет проведено среди населения Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств на юге Польши, где наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19. При этом детали тестирования пока не сообщаются.

  • Напомним, население Польши насчитывает почти 38 млн человек.

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