Как в Словакии: в Польше планируют провести массовое тестирование на COVID-19

23 ноября, 2020, 14:46

Правительство Польши рассматривает возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус

Об этом сообщает Interia .

По словам заместителя министра здравоохранения страны Вальдемара Краски, Польша рассмотрит опыт Словакии, где провели массовое тестирование на коронавирус в три этапа.

"Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона словацких граждан в три этапа", - отметил Краска.

Заместитель министра похвалил методику проведения тестирования населения в южной соседке Польше и подчеркнул, что в стране уже работает группа экспертов, которая разрабатывает методологию проведения массового тестирования.

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Как отметил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, скрининг-тестирование на коронавирус будет проведено среди населения Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств на юге Польши, где наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19. При этом детали тестирования пока не сообщаются.

Напомним, население Польши насчитывает почти 38 млн человек.

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