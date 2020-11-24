В Чехии хотят провести массовое тестирование на коронавирус до католического Рождества
О такой идее сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Reuters .
"Я очень хотел бы, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам минимум за неделю или 10 дней до Рождества бесплатно пройти тесты на антигены", - заявил Бабиш.
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Он добавил, что добровольное бесплатное тестирование будет частью стратегического плана Минздрава Чехии.
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