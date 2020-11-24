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Espreso.tvОбществоВ Чехии хотят провести массовое тестирование на коронавирус до католического Рождества

В Чехии хотят провести массовое тестирование на коронавирус до католического Рождества


фото: reuters
Жители Чехии смогут добровольно и бесплатно пройти тестирование на COVID-19 до 25 декабря

О такой идее сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Reuters .

"Я очень хотел бы, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам минимум за неделю или 10 дней до Рождества бесплатно пройти тесты на антигены", - заявил Бабиш.

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Он добавил, что добровольное бесплатное тестирование будет частью стратегического плана Минздрава Чехии.

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