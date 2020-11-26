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Espreso.tvОбществоЗаболеваемость снова растет: Словакия отложила второе массовое тестирование на COVID-19

Заболеваемость снова растет: Словакия отложила второе массовое тестирование на COVID-19

Словакия отложила проведение второго всеобщего тестирования на COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр страны Игорь Матович, информирует DW.

Запланированное на 5-6 декабря повторное всеобщее тестирование отложено на неопределенный срок.

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По данным издания, в словацком правительстве нет единства по этому вопросу. При этом Ассоциация городов и общин выступила с требованием отказаться от проведения тестирования - вместо этого они предлагают тестировать "группы риска".

Согласно опубликованной 26 ноября статистике, количество новых случаев инфицирования вновь растет.

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Противники массового тестирования заявляли, что сокращение количества новых случаев связано не с тестированием, а с введением частичного локдауна.

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