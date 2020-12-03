Капитан "Реала" решил покинуть мадридский клуб
Об этом сообщает Onda Cero.
По информации источника, 34-летний Рамос склоняется к тому, чтобы покинуть "Реал" летом, когда у него закончится контракт с "королевским" клубом.
Испанский футболист имеет ряд предложений от итальянских и английских топ-клубов, а также от французского ПСЖ. Однако он может остаться в "Реале", если удастся договориться с руководством мадридцев о продлении контракта.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.
Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).
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