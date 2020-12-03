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Espreso.tvСпортТренер "Реала" Зидан решил устроить чистку состава после поражения "Шахтеру" в ЛЧ

Тренер "Реала" Зидан решил устроить чистку состава после поражения "Шахтеру" в ЛЧ


фото: Getty Images
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готов расстаться с 70% игроков команды

Об этом сообщает SPORT.es.

По информации источника, Зидан больше не рассчитывает на полузащитника Эдена Азара и Мартина Эдегора, вернувшегося из аренды из "Сосьедад" перед началом нового сезона.

Французский тренер составил список футболистов, которым доверяет и с которыми хочет продолжить сотрудничество. Речь идет о защитниках Серхио Рамосе, Рафаэле Варане и Ферлане Мэнди, полузащитниках Каземиро и Федерико Вальверде, а также форварде Кариме Бенземе.

Все остальные футболисты находятся под угрозой, что вскоре покинут "королевский" клуб.

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