Тренер "Реала" Зидан решил устроить чистку состава после поражения "Шахтеру" в ЛЧ

3 декабря, 2020, 16:30

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готов расстаться с 70% игроков команды

Об этом сообщает SPORT.es.

По информации источника, Зидан больше не рассчитывает на полузащитника Эдена Азара и Мартина Эдегора, вернувшегося из аренды из "Сосьедад" перед началом нового сезона.

Французский тренер составил список футболистов, которым доверяет и с которыми хочет продолжить сотрудничество. Речь идет о защитниках Серхио Рамосе, Рафаэле Варане и Ферлане Мэнди, полузащитниках Каземиро и Федерико Вальверде, а также форварде Кариме Бенземе.

Все остальные футболисты находятся под угрозой, что вскоре покинут "королевский" клуб.

1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .

2 декабря сообщалось, что руководство "Реала" рассматривает возможность увольнения главного тренера Зинедина Зидана после поражения от "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb