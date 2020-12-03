Тренер "Реала" Зидан решил устроить чистку состава после поражения "Шахтеру" в ЛЧ
3 декабря, 2020, 16:30
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан готов расстаться с 70% игроков команды
Об этом сообщает SPORT.es.
По информации источника, Зидан больше не рассчитывает на полузащитника Эдена Азара и Мартина Эдегора, вернувшегося из аренды из "Сосьедад" перед началом нового сезона.
Французский тренер составил список футболистов, которым доверяет и с которыми хочет продолжить сотрудничество. Речь идет о защитниках Серхио Рамосе, Рафаэле Варане и Ферлане Мэнди, полузащитниках Каземиро и Федерико Вальверде, а также форварде Кариме Бенземе.
Все остальные футболисты находятся под угрозой, что вскоре покинут "королевский" клуб.
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .
- 2 декабря сообщалось, что руководство "Реала" рассматривает возможность увольнения главного тренера Зинедина Зидана после поражения от "Шахтера" в Лиге чемпионов.
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