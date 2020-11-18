Капитан "Реала" договорился о новом контракте с клубом
18 ноября, 2020, 16:53
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос договорился о продлении контракта с "королевским" клубом
Об этом сообщает AS.
Президент клуба Флорентино Перес лично ведет переговоры с Серхио Рамосом о продлении соглашения. Все детали почти улажены. Испанский центрбэк должен подписать контракт до лета 2023 года.
В текущем сезоне Рамос провел за "Реал" 10 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.
Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).
- 28 октября сообщалось, что Рамос может бесплатно перейти в итальянский "Милан".
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