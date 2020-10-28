Капитан "Реала" Рамос может бесплатно перейти в "Милан"

28 октября, 2020, 17:29

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может бесплатно перейти в итальянский "Милан"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, легендарный защитник "Милана" Паоло Мальдини, который сейчас работает техническим директором итальянского топ-клуба, является кумиром для Рамоса. Испанский центрбэк охотно бы перебрался в "россонери", чтобы поработать в одном клубе с Мальдини.

Серхио Рамос не может договориться с руководством "Реала" о продлении контракта, который истекает в июне 2021 года. Мадридцы готовы предложить испанцу соглашение только на 1 год, но центрбэк рассчитывает на 2-летний контракт.

В текущем сезоне Рамос провел за "Реал" 7 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.

Вместе со сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз чемпионат мира по футболу (2010).

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" не смог переиграть в гостях менхенгладбахскую "Боруссию".

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