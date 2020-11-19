Кандидат в президенты "Барселоны" пообещал купить капитана "Реала"

19 ноября, 2020, 13:34

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт пообещал купить капитана "Реала" Серхио Рамоса, если этого захочет будущий главный тренер

Об этом сообщает El Mundo Deportivo .

Фонт хотел бы видеть на посту главного тренера "Барселоны" Хави - легендарного полузащитника испанского топ-клуба. Кандидат в президенты готов купить даже капитана "Реала" Серхио Рамоса, если этого захочет Хави.

"Если бы Хави попросил меня, и если бы это было выгодно экономически, я бы подписал в" Барселону "Серхио Рамоса", - заявил Фонт.

Выборы нового президента футбольного клуба "Барселона" пройдут 20 и 21 марта 2021 года.

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