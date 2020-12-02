Венедиктова сорвала операцию НАБУ по задержанию заместителя Ермака Татарова, - Бутусов

2 декабря, 2020, 16:46

Журналист Юрий Бутусов отметил, что генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров от дела экс-нардепа-застройщика Максима Микитася и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова

Об этом журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook.

"Операция детективов НАБУ по задержанию заместителя главы ОП Олега Татарова сорвана - Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров САП, которые вели дело Микитася и Татарова, и сделала процессуальным руководителем в деле ... самого себя!" - отметил Бутусов.

По словам журналиста, в среду, 2 декабря в 10.00 детективы НАБУ должны были задержать заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Бутусов отметил, что детективы не смогли провести следственных действий из-за того, что начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася и обеспечили подписание соглашения со следствием, и приняли решение задержать Татарова, без всякого оповещения были исключены от доступа к данному делу в электронном реестре. Бутусов заверил, что эта информация подтверждена источниками Цензор.Нет в НАБУ, САП и ОГПУ.

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Как оказалось, вчера ночью генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров. Процессуальным руководителем в деле Венедиктова назначила самого себя, а также и.о. главы САП Максима Грищука, ранее не занимался этим делом.

"По сути подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров в деле! Президент Украины Владимир Зеленский , несмотря на подозрение НАБУ, отказывается освобождать или хотя бы отстранять от работы заместителя главы своего Офиса, которого он назначил куратором работы правоохранительных органов" - утверждает Бутусов.

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Он обвинил генпрокурора Ирину Венедиктову во вмешательстве в ход расследования уголовного дела против Татарова и блокировании его ареста.

"По данным источников, вчера вечером в Офисе президента Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы в НАБУ нет достаточных доказательств", - добавил Бутусов.

В то же время, журналист напомнил, что Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника - эксперта МВД Дубоноса достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия или в выходе под залог в размере 1 млн грн.

"А Дубоносов и Татаров проходят по одному эпизоду", - пояснил Бутусов.

Журналист отметил, что сейчас задержать Татарова и арестовать его нельзя, потому что все те, кто должен был принять решение, от следствия отстранены, а новый состав процессуальных руководителей изучать дело с нуля.

"По данным источников Цензор.Нет, на понедельник генпрокурор Ирина Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ, с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и во избежание уголовной ответственности ", - рассказал Бутусов

НАБУ готовит заявление по поводу данной ситуации.

Справка: Дубонос был задержан 28 ноября на основе сенсационных показаний застройщика Максима Никита, который находится под стражей по делу об обмене квартир Нацгвардии Украины. Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании "Укрбуд" Олег Татаров дал взятку эксперту МВД дубонос для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного вреда в результате сделки с Нацгвардией в 2016-17 годах.

Напомним, 28 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снизила залог экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитась со 100 млн грн до 80,5 млн грн.

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