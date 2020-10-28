Высший антикоррупционный суд снизил залог экс-президенту "Укрстроя" Микитась к 80,5 млн грн

28 октября, 2020, 14:16

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снизила залог экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю со 100 млн грн до 80,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно сообщению, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2020 года, которой подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн .

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменил решение следователя судьи и постановил новое решение, которым продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 30.11.2020 и определила подозреваемому залог в размере 80500000 грн", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb