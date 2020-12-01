НАБУ объявило Микитасю еще одно подозрение

1 декабря, 2020, 15:41

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"1 декабря 2020 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему народному депутату (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент")", - говорится в сообщении.

Он подозревается в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК.

"30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД (ГНИЭКЦ), действия лица квалифицированы по ч.3 ст.368 УК", - говорится в сообщении.

Так, следствие установило, что в рамках расследования Нацполицией дела завладения имуществом ГУ Нацгвардии следователь назначил судебную оценочно-строительную экспертизу, которая должна установить истинную рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщицей.

"Ведь по договору, заключенному Нацгвардией с компанией-застройщицей, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева (бывшая военная часть) Нацгвардия должна была получить в новом жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Однако впоследствии стороны заключили дополнительные соглашения, по которыми Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, ккоторый та же компания-застройщик строила на окраине Киева ", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, экс-нардеп, действуя в сговоре с экс-чиновником госкомпании "Укрбуд", договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизу таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерске и на окраине Киева была минимальной - 7 млн грн вместо 81 млн грн.

Отмечается, что в обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн.

Как сообщили в ведомстве, после того, как детективы НАБУ начали расследование этих фактов и планировали истребовать дело у Нацполиции, с целью уклонения от ответственности, компания-застройщица дополнительно передала квартиры НГУ на сумму 7 млн грн.

Следствие устанавливает других лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2020 года.

Напомним, 28 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда снизила залог экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю со 100 млн грн до 80,5 млн грн.

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