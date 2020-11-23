"Был обязан озвучивать позицию ведомства": Подоляк о назначении в ОПУ Татарова, который оправдывал насилие против Майдана

23 ноября, 2020, 16:39

Советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что руководитель отдела в МВД времен Януковича Олег Татаров "не формировал политику", а лишь "озвучивал позицию ведомства"

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "Бабелю".

Подоляк заявил, что назначенный в Офис президента на должность заместителя главы Олег Татаров в МВД "не формировал политику", а был обязан озвучивать позицию ведомства.

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"Он был главой управления, то есть клерком, не формировал политику. Это вопрос, к которому я подхожу щепетильно - есть профессиональные компетенции у человека или их нет. Мы хотим, чтобы на ключевых должностях были люди, которые понимают, что делают, или просто лояльные к кому-то? Он был клерком и в рамках вертикали обязан озвучивать то, что вы говорите. Это была позиция ведомства. Все, точка", - добавил политтехнолог.

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Отвечая на вопрос, не было ли преступлением выполнять приказы главы МВД Виталия Захарченко, когда силовики убивали на Майдане людей, Подоляк отметил, что по этим событиям нужно проводить открытый судебный процесс.

5 августа Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительное направление.

Во время событий Евромайдана Татаров работал в должности начальника Главного следственного управления МВД.

Семьи Небесной Сотни назвали назначение подопечного министра внутренних дел времен Майдана Захарченко Татарова утверждением пророссийского реванша и надругательством над памятью погибших.

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