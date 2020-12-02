Обыски у венгров Закарпатья: Сиярто попросил ОБСЕ направить миссию в регион

2 декабря, 2020, 08:21

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попросил руководителя ОБСЕ Гента Чакая направить спецмиссию в Закарпатье в связи с обысками у венгерского нацменьшинства

Об этом он написал в Facebook.

"Я попросил его (Чакая, - ред.) направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье для расследования оскорблений в адрес венгерской общины", - заявил Сиярто.

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Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

1 декабря глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

Также Служба безопасности Украины проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.