Марадона заблудился после ухода на пенсию, - Луческу
Об этом сообщает tuttomercatoweb.com .
По словам Луческу, Диего Марадона был великим чемпионом, уникальным и исключительным игроком.
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"Он остался для нас великим чемпионом, уникальным и исключительным игроком. Я помню наши встречи и противостояния на поле, я их никогда не забуду. Мне только жаль, что после такой карьеры футболиста, не было столь же успешной дальнейшей тренерской. Диего заблудился после ухода на пенсию, никто ему не помог, очень грустно видеть, чем все закончилось. Я надеюсь, что он покоится с миром", - сказал Мирча Луческу.
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