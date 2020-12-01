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Марадона заблудился после ухода на пенсию, - Луческу


фото: Getty Images
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что Диего Марадона, умерший 25 ноября, был уникальным и исключительным игроком

Об этом сообщает tuttomercatoweb.com .

По словам Луческу, Диего Марадона был великим чемпионом, уникальным и исключительным игроком.

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"Он остался для нас великим чемпионом, уникальным и исключительным игроком. Я помню наши встречи и противостояния на поле, я их никогда не забуду. Мне только жаль, что после такой карьеры футболиста, не было столь же успешной дальнейшей тренерской. Диего заблудился после ухода на пенсию, никто ему не помог, очень грустно видеть, чем все закончилось. Я надеюсь, что он покоится с миром", - сказал Мирча Луческу.

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