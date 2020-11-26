ФИФА предложили в память о Марадоне вывести из обращения 10-й номер
Об этом сообщает Goal.com .
По словам тренера французского "Марселя", в знак уважения к Марадоне в мировом футболе необходимо вывести из обращения 10-й номер, под которым играл аргентинец, как это уже сделали в его бывшей команде - итальянском "Наполи".
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"Тяжелая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела 10-й номер из обращения во всех турнирах, во всех командах. Это была бы самая почесть, которую мы могли бы предоставить. Смерть Марадоны - невероятная потеря для мирового футбола", - сказал Виллаш -Боаш.
- Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона .
- На церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе ожидается 1 млн человек .
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