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Espreso.tvСпортФИФА предложили в память о Марадоне вывести из обращения 10-й номер

ФИФА предложили в память о Марадоне вывести из обращения 10-й номер


фото: Getty Images
Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА вывести из обращения номер 10 в память о аргентинском футболисте Диего Марадоне

Об этом сообщает Goal.com .

По словам тренера французского "Марселя", в знак уважения к Марадоне в мировом футболе необходимо вывести из обращения 10-й номер, под которым играл аргентинец, как это уже сделали в его бывшей команде - итальянском "Наполи".

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"Тяжелая новость. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела 10-й номер из обращения во всех турнирах, во всех командах. Это была бы самая почесть, которую мы могли бы предоставить. Смерть Марадоны - невероятная потеря для мирового футбола", - сказал Виллаш -Боаш.

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