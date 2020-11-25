Умер легендарный футболист Марадона, - СМИ
25 ноября, 2020, 18:28
В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона
Об этом сообщает Clarin.
По информации источника, Диего Марадона был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. У 60-летнего аргентинца остановилось сердце.
Легендарный футболист известен болельщикам благодаря выступлениям за испанские "Барселону", "Севилью", итальянский "Наполи" и аргентинские "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз".
В 1986 году Марадона вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Всего на его счету 90 матчей и 34 гола за национальную команду.
- 4 ноября стало известно, что госпитализирован в Аргентине Диего Марадона перенес операцию на головном мозге.
- 12 ноября Марадону выписали из больницы после операции на головном мозге.
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