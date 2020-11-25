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Espreso.tvСпортУмер легендарный футболист Марадона, - СМИ

Умер легендарный футболист Марадона, - СМИ


фото: Getty Images
В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона

Об этом сообщает Clarin.

По информации источника, Диего Марадона был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. У 60-летнего аргентинца остановилось сердце.

Легендарный футболист известен болельщикам благодаря выступлениям за испанские "Барселону", "Севилью", итальянский "Наполи" и аргентинские "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз".

В 1986 году Марадона вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Всего на его счету 90 матчей и 34 гола за национальную команду.

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