 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста Марадоны

"Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста Марадоны


фото: Getty Images
25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона

Кубок чемпиона мира, "рука Бога", дисквалификации, работа в Беларуси... Диего Марадона прожил яркую жизнь и оставил огромный след в истории мирового футбола.

Детство

30 октября 1960-го года в поликлинике города Ланус, расположенного в провинции Буэнос-Айрос, в семье потомственных рабочих родилась пятый ребенок - первый сын, которого назвали Диего.

Семья Марадоны не была зажиточной: отец работал на мельнице, а мать была домохозяйкой. Уже с юных лет Диего начал помогать семье. Вместе с сестрами он лепил глиняные кувшины для цветов, которые потом продавал на местном рынке. Все заработанные деньги дети отдавали матери.

Легендарный аргентинец еще с детства уделял время футболу. В возрасте 7 лет его двоюродный брат подарил Диего мяч. Этот подарок открыл Марадоне путь к спорту №1 - Диего много времени проводил на футбольном поле. Юный аргентинец мог часами играть с ребятами, которые были старше его. Хотя сначала он и уступал им в игровых навыках, но со временем становился все сильнее и искуснее.

Диего Марадона с семьей

Важная встреча

В середине 1969-го, когда Марадоне было 8 лет, он познакомился с Франсиско Корнехо - скаутом "Архентинос Хуниорс" и тренером команды до 14-ти лет. Тот пригласил парня на просмотр и не поверил, что Диего так хорошо играет в футбол в юном возрасте. Корнехо даже подумал, что Диего - карлик.

Тренер поверил в талант будущей легенды и пригласил его в свою команду. Марадона был моложе партнеров на 3 года, но несмотря на это стал лидером коллектива. Отличная техника, скорость, великолепная физическая форма - у него было все, чтобы стать футболистом.

В 12 лет Марадона уже играл за молодежный состав "Архентинос Хуниорс". Для того, чтобы Диего мог выступать за "Хуниорс", главный тренер команды скрывал его возраст - парень был маловат, чтобы играть в молодежной лиге и был вынужден выступать под чужим именем. В 1973 году "Архентинос" победила в финале Кубка Эвиты "Ривер Плейт" (5:4). Марадона забил гол, обыграв семерых соперников. Через неделю президент "Ривер Плейт" Уильям Кейт предложил купить Марадону, но отец Диего отказал.

Диего Марадона в детстве

Дебют в профессиональном футболе

За 10 дней до своего 16-летия Марадона дебютировал за основной состав "Архентинос Хуниорс". Хотя "красные жуки" и проиграли, но Диего сразу запомнился фанатам своей смелой игрой. После игры Марадона получил первый гонорар и положительные отзывы от местной прессы.

Следующий матч Марадоны был с "Ньюэллс Олд Бойз" (поражение 2:4). Диего вышел в стартовом составе и так же, как одноклубники - провалил игру. После этого он несколько месяцев провел в дубле "Хуниорс". В ноябре 1976-го он вернулся в основной состав "красных жуков". В конце второго тайма против "Сан-Лоренсо" он появился на поле и за несколько минут забил 2 мяча. После этого матча Диего стал игроком основы.

В 1979 году Марадона забил свой первый гол за сборную Аргентины. Футболист поразил ворота Шотландии в товарищеском матче. В том же году вместе с национальной командой сыграл на "Копа Америка", где провел 2 матча и забил Боливии.

Диего Марадона с трофеем

"Бока Хуниорс" и первый Чемпионат мира

После нескольких удачных сезонов за "Архентинос Хуниорс", в феврале 1981, Марадона подписал контракт с грандом аргентинского футбола - "Бокой Хуниорс". Сумма трансфера составила 1,25 млн евро, а Диего получил контракт с заработной платой $900 тыс. в год + $10 тыс. за один выставочный матч. Семья Марадоны переехала в просторный дом в Буэнос-Айросе и навсегда изменила свою жизнь.

Диего Марадона провел в "Бока Хуниорс" только 1 сезон, в котором забил 28 мячей в 40 матчах. В конце сезона 1981/82 форвард покинул Аргентину из-за конфликта со спортивным директором "Боки" Пабло Аббатанджело.

В том же году Марадона дебютировал на чемпионате мира по футболу. В Аргентине ждали от своей сборной победы. Однако национальная команда не смогла продемонстрировать свою лучшую игру и покинула турнир на стадии второго этапа, где проиграла Италии и Бразилии. Диего провел на мундиале-1982 5 матчей и забил 2 мяча.

Диего Марадона в сборной Аргентины

"Барселона"

После чемпионата мира Марадона покинул Южную Америку и отправился в свой первый иностранный клуб. Форвард стал игроком испанской "Барселоны", которая заплатила за аргентинца 8 млн евро - это был самый дорогой трансфер в истории футбола того времени. Нападающий получил подписной бонус в размере 3 млн евро и зарплату - $200 тыс. в год.

Стороны заключили контракт на 6 лет, но Марадона провел в "Барсе" лишь треть этого времени. Во время первого сезона в Испании форвард заболел гепатитом и на четыре месяца остался без футбола. После своего возвращения нападающий помог выиграть команде Кубок Испании и Кубок испанской лиги. В общем, за свой первый год в "Барселоне" Марадона сыграл 35 матчей и забил 23 мяча.

Второй европейский сезон Марадоны стартовал крайне неудачно. В 4-м туре чемпионата Испании, в матче против "Атлетико", аргентинец сломал ногу и остался без футбола на несколько месяцев. После своего возвращения Марадона не смог сразу продемонстрировать яркую игру и получил дозу критики от болельщиков.

В одном из матчей фанаты начали освистывать нападающего. Реакция Марадоны была не из лучших, он показал болельщикам кулак и испортил отношения с ними.

Во время этого футбольного года (1983/84) к аргентинцу было приковано немалое внимание со стороны журналистов. Пресса критиковала Марадону за большую зарплату и скандалы, в которые он попадал. Посещение ночных клубов, драки на футбольном поле, ссоры с руководством клуба - Диего Марадона решил покинуть "Барселону", его уже ждали в Неаполе.

Презентация Диего Марадоны в "Барселоне"

 

"Наполи"

В июне 1982 года Диего Марадона подписал контракт с итальянским "Наполи". Тогдашний менеджер неаполитанцев Антонио Юлиана оформил соглашение за один день. Сумма трансфера составила 6,97 млн евро. Итальянские болельщики ярко встретили футболиста. Когда тот прилетел в Неаполь, его ждали сотни фанатов. Через несколько дней на стадионе состоялась официальная презентация Марадоны, на которую пришли более 70 тыс. болельщиков.

"Добрый вечер, жители Неаполя, я счастлив быть с вами", - сказал Марадона фанатам, которых переполняла радость.

Футбольный "брак" Марадоны и "Наполи" продлился 7 лет. Аргентинец провел в голубой футболке 188 матчей и забил 81 гол, а неаполитанцы впервые стали чемпионами Италии. Два Скудетто с Марадоной остаются единственными в истории клуба. Мало кто поспорит, что период 1982-1991 является лучшим, как в карьере аргентинца, так и в истории "Наполи".

Диего Марадона в "Наполи"

"Рука Бога"

1986-й год. Четвертьфинал чемпионата мира по футболу. На 51-й минуте матча Аргентина - Англия Диего Марадона открыл счет - этот гол самый известный в истории футбола. Полузащитник Стив Ходж неудачно отбил мяч на своего голкипера Питера Шилтона, и Диего Марадона, который был на 20 см был ниже вратаря, своей левой рукой забил гол, перед этим опередив Шилтона. Арбитр встречи Али Бен-Насер не зафиксировал нарушение правил.

"Я не коснулся мяча, это была рука Бога", - сказал Марадона после матча.

После этого матча аргентинцы победили в полуфинале Бельгию (2:0), а в финале Германию (3:2). Диего Марадону признали лучшим футболистом турнира вручили ему "Золотой мяч" чемпионата мира по футболу - это была вершина карьеры Марадоны.

Дисквалификация и наркотики

Продолжался сезон 1990/91. Диего Марадона демонстрировал уверенную игру и продолжал покорять сердца болельщиков. В марте 1991 года после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Бари" аргентинец попал в список игроков, которые должны пройти тест на допинг.

Результат теста показал наличие в организме Марадоны кокаина. Федерация футбола Италии приняла решение дисквалифицировать нападающего на 15 месяцев.

Аргентинец не соглашался с результатом и вместе с адвокатами обжаловал решение Федерации, но апелляционный комитет оставил ограничения в силе. Марадона признался, что употреблял наркотики, но заверил, что перед каждым матчем самостоятельно проводил допинг-тесты, чтобы убедиться, что в его организме нет запрещенных веществ.

В апреле он вернулся в Аргентину, Марадона заявил, что устал от футбола и хочет посвятить время семье. Через несколько недель у него нашли 36 грамм кокаина. В сентябре 1991 года суд принял решение заочно осудить Марадону на 14 месяцев условного заключения.

1/4 финала ЧМ-1986

Футбольный конец

После дисквалификации Марадона подписал контракт с испанской "Севильей", но пробыл в команде только 1 сезон. Вокруг аргентинца продолжали царить скандалы, ссоры с руководством. Форвард провел за клуб 26 матчей, забил 1 гол и уже не демонстрировал тот уровень игры, которым славился раньше. "Севилья" расторгла контракт с Марадоной в июле 1993 года - это был конец футбольных приключений форварда в Европе.

Диего Марадона вернулся в чемпионат Аргентины, где подписал контракт с "Ньюэллс Олд Бойз", за который успел сыграть всего 5 матчей. В декабре 1993-го форвард получил травму из-за которой вылетел на 2 недели. Когда Марадона восстановился от повреждения в "Ньюэллс" уже был новый тренер, которому не удалось поладить с аргентинцем - контракт был расторгнут 1 февраля.

2 февраля 1994-го года Марадона напал с пневматической винтовкой на журналистов, которые работали у его дома. Суд решил осудить аргентинца на 2 года условно и заставил возместить моральный и физический ущерб пострадавшим.

Диего Марадона остался без футбола на полгода. В возрасте 35 лет аргентинец снова подписал контракт с "Бокой Хуниорс". За столичный клуб аргентинец сыграл 30 матчей и в день, когда ему исполнилось 37 лет, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Диего Марадона празднует гол за сборную Аргентины

Карьера тренера

Марадоне не удалось повторить те успехи, которых он достиг будучи футболистом, в тренерской карьере. Он успел поработать руководителем в 7 клубах: "Текстиль Мандиям", "Расинг", "Аль-Васл", "Риестра", "Аль-Фуджайра", "Дорадос" и "Гимназия".

В ноябре 2008 года Марадона возглавил национальную команду Аргентины по футболу, в которой проработал до июля 2010-го. Под руководством тренера сборная вышла в четвертьфинал ЧМ-2010, где уступила Германии (0:4) - это была крепнейшее поражение аргентинцев за последние 36 лет, после которого Марадона покинул сборную.

Начиная с июля 2016 года Диего Марадона работал в Беларуси. Аргентинец был почетным президентом брестского "Динамо", за которое выступают украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. Марадона отвечал за стратегическое развитие белорусского клуба.

Диего Марадона - тренер сборной Аргентины

Смерть

25 ноября, стало известно, что Диего Армандо Марадона умер. У легендарного футболиста остановилось сердце. В начале ноября аргентинцу сделали операцию на головном мозге. После этого начались осложнения.

Фанат отдает дань Диего Марадоне

Влияние на футбол

Легендарный итальянский тренер Ариго Сакки однажды сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону и отдал предпочтение второму.

"Месси, конечно, фантастический футболист, но Марадона уникален. Лео в большей степени является командным игроком и может подчинить себя командной игре. А Марадона сам строил игру; он был причиной игры команды, тогда как Месси является ее следствием", - заявил итальянский специалист.

Марадона был уникальным. Его техника поражала. В конце XX в. аргентинец своей силой  изменил футбол, как игру. Он использовал нетипичные для того времени приемы, которые позже копировали все атакующие игроки. Подбросы, перебросы, катание мяча на высокой скорости - это все то, с чем у нас ассоциируется знаменитый аргентинец.

Диего Марадона с Роналдо и Джованни Инфантино

Самые яркие высказывания Диего Марадоны

"Чтобы всего этого достичь, мне пришлось тяжело работать. Если кто-то отрицает этот факт - он может поцеловать меня в задницу".

"Я - футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно".

"Аргентина - это я".

"Футбол - игра удовольствия и радости, и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс - это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом".

"Нет смысла спорить о том, кто лучше - я или Пеле. Любой скажет, что я".

"Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть перестанет прикалываться".

"Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси".

"Ватикан для меня - это сплошная ложь".

Диего Марадона и Папа Римский

"Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе скоро придется сражаться каждый день. Они вызывают эйфорию - такую, будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион".

"В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой - Сан-Мартином. Мне никто не верил, что я - Марадона".

"Мать думает, что я лучший. А я никогда не спорю с матерью".

"Если я умру, я снова появлюсь на свет Диего Армандо Марадоной"

Очень хочется в это верить...

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать