"Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста Марадоны

25 ноября, 2020, 22:18

25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона

Кубок чемпиона мира, "рука Бога", дисквалификации, работа в Беларуси... Диего Марадона прожил яркую жизнь и оставил огромный след в истории мирового футбола.

Детство

30 октября 1960-го года в поликлинике города Ланус, расположенного в провинции Буэнос-Айрос, в семье потомственных рабочих родилась пятый ребенок - первый сын, которого назвали Диего.

Семья Марадоны не была зажиточной: отец работал на мельнице, а мать была домохозяйкой. Уже с юных лет Диего начал помогать семье. Вместе с сестрами он лепил глиняные кувшины для цветов, которые потом продавал на местном рынке. Все заработанные деньги дети отдавали матери.

Легендарный аргентинец еще с детства уделял время футболу. В возрасте 7 лет его двоюродный брат подарил Диего мяч. Этот подарок открыл Марадоне путь к спорту №1 - Диего много времени проводил на футбольном поле. Юный аргентинец мог часами играть с ребятами, которые были старше его. Хотя сначала он и уступал им в игровых навыках, но со временем становился все сильнее и искуснее.

Диего Марадона с семьей

Важная встреча

В середине 1969-го, когда Марадоне было 8 лет, он познакомился с Франсиско Корнехо - скаутом "Архентинос Хуниорс" и тренером команды до 14-ти лет. Тот пригласил парня на просмотр и не поверил, что Диего так хорошо играет в футбол в юном возрасте. Корнехо даже подумал, что Диего - карлик.

Тренер поверил в талант будущей легенды и пригласил его в свою команду. Марадона был моложе партнеров на 3 года, но несмотря на это стал лидером коллектива. Отличная техника, скорость, великолепная физическая форма - у него было все, чтобы стать футболистом.

В 12 лет Марадона уже играл за молодежный состав "Архентинос Хуниорс". Для того, чтобы Диего мог выступать за "Хуниорс", главный тренер команды скрывал его возраст - парень был маловат, чтобы играть в молодежной лиге и был вынужден выступать под чужим именем. В 1973 году "Архентинос" победила в финале Кубка Эвиты "Ривер Плейт" (5:4). Марадона забил гол, обыграв семерых соперников. Через неделю президент "Ривер Плейт" Уильям Кейт предложил купить Марадону, но отец Диего отказал.

Диего Марадона в детстве

Дебют в профессиональном футболе

За 10 дней до своего 16-летия Марадона дебютировал за основной состав "Архентинос Хуниорс". Хотя "красные жуки" и проиграли, но Диего сразу запомнился фанатам своей смелой игрой. После игры Марадона получил первый гонорар и положительные отзывы от местной прессы.

Следующий матч Марадоны был с "Ньюэллс Олд Бойз" (поражение 2:4). Диего вышел в стартовом составе и так же, как одноклубники - провалил игру. После этого он несколько месяцев провел в дубле "Хуниорс". В ноябре 1976-го он вернулся в основной состав "красных жуков". В конце второго тайма против "Сан-Лоренсо" он появился на поле и за несколько минут забил 2 мяча. После этого матча Диего стал игроком основы.

В 1979 году Марадона забил свой первый гол за сборную Аргентины. Футболист поразил ворота Шотландии в товарищеском матче. В том же году вместе с национальной командой сыграл на "Копа Америка", где провел 2 матча и забил Боливии.

Диего Марадона с трофеем

"Бока Хуниорс" и первый Чемпионат мира

После нескольких удачных сезонов за "Архентинос Хуниорс", в феврале 1981, Марадона подписал контракт с грандом аргентинского футбола - "Бокой Хуниорс". Сумма трансфера составила 1,25 млн евро, а Диего получил контракт с заработной платой $900 тыс. в год + $10 тыс. за один выставочный матч. Семья Марадоны переехала в просторный дом в Буэнос-Айросе и навсегда изменила свою жизнь.

Диего Марадона провел в "Бока Хуниорс" только 1 сезон, в котором забил 28 мячей в 40 матчах. В конце сезона 1981/82 форвард покинул Аргентину из-за конфликта со спортивным директором "Боки" Пабло Аббатанджело.

В том же году Марадона дебютировал на чемпионате мира по футболу. В Аргентине ждали от своей сборной победы. Однако национальная команда не смогла продемонстрировать свою лучшую игру и покинула турнир на стадии второго этапа, где проиграла Италии и Бразилии. Диего провел на мундиале-1982 5 матчей и забил 2 мяча.

Диего Марадона в сборной Аргентины

"Барселона"

После чемпионата мира Марадона покинул Южную Америку и отправился в свой первый иностранный клуб. Форвард стал игроком испанской "Барселоны", которая заплатила за аргентинца 8 млн евро - это был самый дорогой трансфер в истории футбола того времени. Нападающий получил подписной бонус в размере 3 млн евро и зарплату - $200 тыс. в год.

Стороны заключили контракт на 6 лет, но Марадона провел в "Барсе" лишь треть этого времени. Во время первого сезона в Испании форвард заболел гепатитом и на четыре месяца остался без футбола. После своего возвращения нападающий помог выиграть команде Кубок Испании и Кубок испанской лиги. В общем, за свой первый год в "Барселоне" Марадона сыграл 35 матчей и забил 23 мяча.

Второй европейский сезон Марадоны стартовал крайне неудачно. В 4-м туре чемпионата Испании, в матче против "Атлетико", аргентинец сломал ногу и остался без футбола на несколько месяцев. После своего возвращения Марадона не смог сразу продемонстрировать яркую игру и получил дозу критики от болельщиков.

В одном из матчей фанаты начали освистывать нападающего. Реакция Марадоны была не из лучших, он показал болельщикам кулак и испортил отношения с ними.

Во время этого футбольного года (1983/84) к аргентинцу было приковано немалое внимание со стороны журналистов. Пресса критиковала Марадону за большую зарплату и скандалы, в которые он попадал. Посещение ночных клубов, драки на футбольном поле, ссоры с руководством клуба - Диего Марадона решил покинуть "Барселону", его уже ждали в Неаполе.

Презентация Диего Марадоны в "Барселоне"

"Наполи"

В июне 1982 года Диего Марадона подписал контракт с итальянским "Наполи". Тогдашний менеджер неаполитанцев Антонио Юлиана оформил соглашение за один день. Сумма трансфера составила 6,97 млн евро. Итальянские болельщики ярко встретили футболиста. Когда тот прилетел в Неаполь, его ждали сотни фанатов. Через несколько дней на стадионе состоялась официальная презентация Марадоны, на которую пришли более 70 тыс. болельщиков.

"Добрый вечер, жители Неаполя, я счастлив быть с вами", - сказал Марадона фанатам, которых переполняла радость.

Футбольный "брак" Марадоны и "Наполи" продлился 7 лет. Аргентинец провел в голубой футболке 188 матчей и забил 81 гол, а неаполитанцы впервые стали чемпионами Италии. Два Скудетто с Марадоной остаются единственными в истории клуба. Мало кто поспорит, что период 1982-1991 является лучшим, как в карьере аргентинца, так и в истории "Наполи".

Диего Марадона в "Наполи"

"Рука Бога"

1986-й год. Четвертьфинал чемпионата мира по футболу. На 51-й минуте матча Аргентина - Англия Диего Марадона открыл счет - этот гол самый известный в истории футбола. Полузащитник Стив Ходж неудачно отбил мяч на своего голкипера Питера Шилтона, и Диего Марадона, который был на 20 см был ниже вратаря, своей левой рукой забил гол, перед этим опередив Шилтона. Арбитр встречи Али Бен-Насер не зафиксировал нарушение правил.

"Я не коснулся мяча, это была рука Бога", - сказал Марадона после матча.

После этого матча аргентинцы победили в полуфинале Бельгию (2:0), а в финале Германию (3:2). Диего Марадону признали лучшим футболистом турнира вручили ему "Золотой мяч" чемпионата мира по футболу - это была вершина карьеры Марадоны.

Дисквалификация и наркотики

Продолжался сезон 1990/91. Диего Марадона демонстрировал уверенную игру и продолжал покорять сердца болельщиков. В марте 1991 года после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Бари" аргентинец попал в список игроков, которые должны пройти тест на допинг.

Результат теста показал наличие в организме Марадоны кокаина. Федерация футбола Италии приняла решение дисквалифицировать нападающего на 15 месяцев.

Аргентинец не соглашался с результатом и вместе с адвокатами обжаловал решение Федерации, но апелляционный комитет оставил ограничения в силе. Марадона признался, что употреблял наркотики, но заверил, что перед каждым матчем самостоятельно проводил допинг-тесты, чтобы убедиться, что в его организме нет запрещенных веществ.

В апреле он вернулся в Аргентину, Марадона заявил, что устал от футбола и хочет посвятить время семье. Через несколько недель у него нашли 36 грамм кокаина. В сентябре 1991 года суд принял решение заочно осудить Марадону на 14 месяцев условного заключения.

1/4 финала ЧМ-1986

Футбольный конец

После дисквалификации Марадона подписал контракт с испанской "Севильей", но пробыл в команде только 1 сезон. Вокруг аргентинца продолжали царить скандалы, ссоры с руководством. Форвард провел за клуб 26 матчей, забил 1 гол и уже не демонстрировал тот уровень игры, которым славился раньше. "Севилья" расторгла контракт с Марадоной в июле 1993 года - это был конец футбольных приключений форварда в Европе.

Диего Марадона вернулся в чемпионат Аргентины, где подписал контракт с "Ньюэллс Олд Бойз", за который успел сыграть всего 5 матчей. В декабре 1993-го форвард получил травму из-за которой вылетел на 2 недели. Когда Марадона восстановился от повреждения в "Ньюэллс" уже был новый тренер, которому не удалось поладить с аргентинцем - контракт был расторгнут 1 февраля.

2 февраля 1994-го года Марадона напал с пневматической винтовкой на журналистов, которые работали у его дома. Суд решил осудить аргентинца на 2 года условно и заставил возместить моральный и физический ущерб пострадавшим.

Диего Марадона остался без футбола на полгода. В возрасте 35 лет аргентинец снова подписал контракт с "Бокой Хуниорс". За столичный клуб аргентинец сыграл 30 матчей и в день, когда ему исполнилось 37 лет, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Диего Марадона празднует гол за сборную Аргентины

Карьера тренера

Марадоне не удалось повторить те успехи, которых он достиг будучи футболистом, в тренерской карьере. Он успел поработать руководителем в 7 клубах: "Текстиль Мандиям", "Расинг", "Аль-Васл", "Риестра", "Аль-Фуджайра", "Дорадос" и "Гимназия".

В ноябре 2008 года Марадона возглавил национальную команду Аргентины по футболу, в которой проработал до июля 2010-го. Под руководством тренера сборная вышла в четвертьфинал ЧМ-2010, где уступила Германии (0:4) - это была крепнейшее поражение аргентинцев за последние 36 лет, после которого Марадона покинул сборную.

Начиная с июля 2016 года Диего Марадона работал в Беларуси. Аргентинец был почетным президентом брестского "Динамо", за которое выступают украинцы Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. Марадона отвечал за стратегическое развитие белорусского клуба.

Диего Марадона - тренер сборной Аргентины

Смерть

25 ноября, стало известно, что Диего Армандо Марадона умер. У легендарного футболиста остановилось сердце. В начале ноября аргентинцу сделали операцию на головном мозге. После этого начались осложнения.

Фанат отдает дань Диего Марадоне

Влияние на футбол

Легендарный итальянский тренер Ариго Сакки однажды сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону и отдал предпочтение второму.

"Месси, конечно, фантастический футболист, но Марадона уникален. Лео в большей степени является командным игроком и может подчинить себя командной игре. А Марадона сам строил игру; он был причиной игры команды, тогда как Месси является ее следствием", - заявил итальянский специалист.

Марадона был уникальным. Его техника поражала. В конце XX в. аргентинец своей силой изменил футбол, как игру. Он использовал нетипичные для того времени приемы, которые позже копировали все атакующие игроки. Подбросы, перебросы, катание мяча на высокой скорости - это все то, с чем у нас ассоциируется знаменитый аргентинец.

Диего Марадона с Роналдо и Джованни Инфантино

Самые яркие высказывания Диего Марадоны

"Чтобы всего этого достичь, мне пришлось тяжело работать. Если кто-то отрицает этот факт - он может поцеловать меня в задницу".

"Я - футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно".

"Аргентина - это я".

"Футбол - игра удовольствия и радости, и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс - это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом".

"Нет смысла спорить о том, кто лучше - я или Пеле. Любой скажет, что я".

"Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть перестанет прикалываться".

"Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси".

"Ватикан для меня - это сплошная ложь".

Диего Марадона и Папа Римский

"Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе скоро придется сражаться каждый день. Они вызывают эйфорию - такую, будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион".

"В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой - Сан-Мартином. Мне никто не верил, что я - Марадона".

"Мать думает, что я лучший. А я никогда не спорю с матерью".

"Если я умру, я снова появлюсь на свет Диего Армандо Марадоной"

Очень хочется в это верить...