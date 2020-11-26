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Espreso.tvСпортЦеремонию прощания с Марадоной посетит 1 млн человек

Церемонию прощания с Марадоной посетит 1 млн человек


фото: Getty Images
На церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе ожидается 1 млн человек

Об этом сообщает TyC Sports .

Церемония прощания с футболистом и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной состоится во дворце Каса Росада - официальной резиденции президента Аргентины.

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Мероприятие продлится 48 часов. Ожидается, что церемонию посетят около 1 млн человек.

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