Церемонию прощания с Марадоной посетит 1 млн человек
26 ноября, 2020, 09:08
На церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе ожидается 1 млн человек
Об этом сообщает TyC Sports .
Церемония прощания с футболистом и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной состоится во дворце Каса Росада - официальной резиденции президента Аргентины.
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Мероприятие продлится 48 часов. Ожидается, что церемонию посетят около 1 млн человек.
- Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона .
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