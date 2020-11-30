Венецианская комиссия планирует 11 декабря принять решение по запросу Зеленского относительно КСУ
30 ноября, 2020, 16:05
Венецианская комиссия планирует дать заключение по запросу Владимира Зеленского о состоянии антикоррупционного законодательства в связи с решением КСУ 11 декабря
Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии на 11 декабря, которая была опубликована на сайте Венецианской комиссии.
В документе указано, что около 30 минут отведено на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине.
Кроме анализа "конституционной ситуации" по запросу Зеленского, Венецианская комиссия внесла в план пункт "Срочное заключение о реформе Конституционного Суда Украины".
Также Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно будущих реформ с представителями Украины.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАЗК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАЗК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Также, Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство, иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
- Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состояния антикоррупционного законодательства после его принятия.
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