Венецианская комиссия планирует 11 декабря принять решение по запросу Зеленского относительно КСУ

30 ноября, 2020, 16:05

Венецианская комиссия планирует дать заключение по запросу Владимира Зеленского о состоянии антикоррупционного законодательства в связи с решением КСУ 11 декабря

Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии на 11 декабря, которая была опубликована на сайте Венецианской комиссии.

В документе указано, что около 30 минут отведено на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине.

Кроме анализа "конституционной ситуации" по запросу Зеленского, Венецианская комиссия внесла в план пункт "Срочное заключение о реформе Конституционного Суда Украины".

Также Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно будущих реформ с представителями Украины.

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