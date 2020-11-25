Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционного законодательства из-за решения КСУ

25 ноября, 2020, 17:30

Соответствующее письмо Зеленский направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сообщает ОПУ.

Зеленский отметил, что решение КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - сказал он.

Президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Он призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb