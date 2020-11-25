Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционного законодательства из-за решения КСУ
Соответствующее письмо Зеленский направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сообщает ОПУ.
Зеленский отметил, что решение КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.
"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - сказал он.
Президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.
Он призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности.
- Также, Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство, иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
- Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет.
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