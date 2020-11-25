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Espreso.tvОбществоЗеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционного законодательства из-за решения КСУ

Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционного законодательства из-за решения КСУ


фото: Венеціанську комісію
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия

Соответствующее письмо Зеленский направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сообщает ОПУ.

Зеленский отметил, что решение КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - сказал он.

Президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Он призвал дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

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