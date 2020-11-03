Евросоюз: антикоррупционную структуру надо быстро восстановить, это условие безвиза
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, с которым ознакомилась Европейская правда.
По его словам, скандальное решение Конституционного суда Украины относительно антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств перед ЕС и другими международными партнерами.
Представитель Брюсселя напомнил, что борьба с коррупцией - в числе ключевых международных обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, программы макрофинансовой помощи и процесса либерализации визового режима.
В связи с этим Евросоюз призывает Украину в кратчайшие сроки:
- восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предупреждению коррупции;
- стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро до крайнего срока 16 Декабря, установленного Конституционным судом.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены криминала за сокрытие доходов украинцев зовут под КСУ на акцию "Проведем судей-предателей в Ростов".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Советник председателя ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ из-за решения по е-декларирования.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
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