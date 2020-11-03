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Espreso.tvОбществоЕвросоюз: антикоррупционную структуру надо быстро восстановить, это условие безвиза

Евросоюз: антикоррупционную структуру надо быстро восстановить, это условие безвиза

Европейский Союз призывает Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство, иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, с которым ознакомилась Европейская правда.

По его словам, скандальное решение Конституционного суда Украины относительно антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины и ставит под сомнение ряд международных обязательств перед ЕС и другими международными партнерами.

Представитель Брюсселя напомнил, что борьба с коррупцией - в числе ключевых международных обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, программы макрофинансовой помощи и процесса либерализации визового режима.

В связи с этим Евросоюз призывает Украину в кратчайшие сроки:

  1. восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предупреждению коррупции;
  2. стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро до крайнего срока 16 Декабря, установленного Конституционным судом.
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