Безвиз с ЕС: в ОПУ уверяют, что "сняли горячую фазу напряжения"
12 ноября, 2020, 19:13
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет
Об этом он сказал в эфире Радио НВ .
Жовква отметил, что "горячая фраза напряжения" с западными партнерами, которая возникла в результате скандальных решений Конституционного суда Украины, сейчас снята.
"На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе вопросы безвизового режима, - не дай бог отмены или приостановления безвизового режима, существующего между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. И это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сообщил он.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности .
- Также, Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство, иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
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