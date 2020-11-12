Безвиз с ЕС: в ОПУ уверяют, что "сняли горячую фазу напряжения"

12 ноября, 2020, 19:13

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет

Об этом он сказал в эфире Радио НВ .

Жовква отметил, что "горячая фраза напряжения" с западными партнерами, которая возникла в результате скандальных решений Конституционного суда Украины, сейчас снята.

"На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе вопросы безвизового режима, - не дай бог отмены или приостановления безвизового режима, существующего между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. И это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сообщил он.

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