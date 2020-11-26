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Espreso.tvОбщество"За 7-10 дней": Степанов о предупреждении о новом локдауне

"За 7-10 дней": Степанов о предупреждении о новом локдауне


фото: Радіо Свобода
О введении жесткого карантина в Украине предупредят за 7-10 дней

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 112 канала.

"Думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы, как Минздрав, будем способны это сделать", - отметил он.

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Степанов напомнил, что карантин выходного дня заканчивается 28-29 ноября.

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