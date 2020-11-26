Аваков: В Украине могут снова ввести запрет на междугороднее и железнодорожное сообщение
26 ноября, 2020, 18:40
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине могут прекратить междугороднее и железнодорожное сообщение
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает Сегодня.
Так, на вопрос, рассматривается ли вариант остановки работы железной дороги, поскольку на новогодние праздники люди захотят поехать, например, к своим родным, Аваков ответил: "Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение".
- Напомним, глава МВД Арсен Аваков высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине.
- В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и правительство введут локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине.
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