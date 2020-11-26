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Espreso.tvОбществоАваков: В Украине могут снова ввести запрет на междугороднее и железнодорожное сообщение

Аваков: В Украине могут снова ввести запрет на междугороднее и железнодорожное сообщение

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине могут прекратить междугороднее и железнодорожное сообщение

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, передает Сегодня.

Так, на вопрос, рассматривается ли вариант остановки работы железной дороги, поскольку на новогодние праздники люди захотят поехать, например, к своим родным, Аваков ответил: "Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение".

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